Хелльберг: и я, и Самонов хотим играть. Если клуб хочет пройти далеко, нужны два вратаря

Вратарь СКА Магнус Хелльберг подвёл итоги встречи и серии с минским «Динамо» (4:3 ОТ, 4-1).
«Тяжёлый матч. Мы знали, что соперник умело атакует, они показывали это всю серию, тем более что этот матч был для них решающим. Нам удалось показать характер — смогли отыграться после того, как пропустили два гола в третьем периоде.
В эпизоде со вторым пропущенным голом нападающий Минска перехитрил меня — он бросил неожиданно. А через минуту им удалась хорошая атака с классным броском. После этого игра качнулась в их сторону. Хорошо, что нам удалось отыграться и победить.
У Минска выделю легионеров — Принса, Паре и Козуна, они доставили больше всего проблем. У Минска неплохое большинство, они всегда составляли опасность, но раз мы прошли дальше, то мы были лучше.
Нужно всегда быть готовым. И я, и Самонов хотим играть, но, если команда хочет пройти далеко, ей нужны два голкипера, тут нет проблем. Я рад, что сыграл. Надо посмотреть матч, разобрать ошибки и понять, в чём можно прибавить.
Все матчи с московским «Динамо» в этом сезоне складывались сложно. У них сильная оборона, отличное звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий, которое делает результат. Нам нужно играть умнее и дисциплинированнее в защите. Впереди у нас есть люди, которые всегда могут забить. Думаю, серия будет интересной», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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