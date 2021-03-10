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Защитник «Вегаса» Пьетранджело не сыграет в ближайших матчах

Защитник «Вегаса» Пьетранджело не сыграет в ближайших матчах
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело будет отсутствовать в «обозримом будущем» из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Игрок вернулся в Лас-Вегас для дальнейшего обследования после того, как получил повреждение в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (0:4), когда заблокировал бросок в третьем периоде. Пьетранджело, чувствовавший дискомфорт в левой руке, не играл с «Миннесотой» (0:2).

«Конечно, это не самая хорошая новость, что он вернулся домой. Я не беспокоюсь из-за того, что он может выбыть на длительный срок. Но в обозримом будущем его не будет», — приводит слова главного тренера Питера Дебура пресс-служба НХЛ.

В 18 матчах сезона защитник набрал 10 (2+8) очков и лидирует в команде по игровому времени (25:27), играя в первой паре обороны. В феврале Пьетранджело пропустил три матча после попадания в ковид-протокол.

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