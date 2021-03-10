У Худобина новая маска. На ней изображены Добби и герб России

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин презентовал новую маску, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

На ней снова изображён персонаж франшизы «Гарри Поттер» — эльф Добби. Такое прозвище российский голкипер получил в «Старз» благодаря своей фамилии.

На внутренней стороне шлема Худобина изображен герб России.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома крупно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1. Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв при 22 бросках. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клингберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц. За «Чикаго» единственный гол забил Маттиас Янмарк.