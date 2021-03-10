У Худобина новая маска. На ней изображены Добби и герб России
Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин презентовал новую маску, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
На ней снова изображён персонаж франшизы «Гарри Поттер» — эльф Добби. Такое прозвище российский голкипер получил в «Старз» благодаря своей фамилии.
На внутренней стороне шлема Худобина изображен герб России.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома крупно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1. Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв при 22 бросках. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клингберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц. За «Чикаго» единственный гол забил Маттиас Янмарк.
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