Судье досталось в драке, Шварц увидел победу «Динамо», чирлидерша отвлекала фаната. Фото

Вчера, 10 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи и серии (3:4, 1-4).



«Хочется поздравить соперника с победой и выходом в следующий круг. Хорошая команда, хорошо проявили себя их лидеры, особенно череповецкие ребята. Что касается нашей команды, то жалко упускать такую серию. Обязаны были выигрывать два домашних матча. Сегодня жалко, что попали в штангу за пять секунд до конца третьего периода и потом не затолкали шайбу в ворота. Серия упущенных возможностей. Но я сказал ребятам в раздевалке: «Вы стали на год опытнее и мастеровитее». В прошлом сезоне мы заняли 10-е место, а в этом уверенно вошли в плей-офф. Есть поступательное движение, но, к сожалению, завершаем сезон на такой ноте».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.