Защитник «Салавата» Мухамадуллин успешно перенёс операцию на плече в Германии

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» в социальных сетях сообщила, что 19-летний защитник Шакир Мухамадуллин успешно перенёс операцию на плече в Германии.
«Наш талантливый защитник Шакир Мухамадуллин сегодня успешно перенес операцию на плече. В эти дни он находится на лечении в Германии. Шакир чувствует себя хорошо и передает привет всем нашим болельщикам. Желаем ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления!» — гласит сообщение пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте».
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ защитник принял участие в 39 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2», в среднем проводя на льду 12 минут 56 секунд. В текущем плей-офф КХЛ участия не принимал, а последнее его появление на льду датируется 7 февраля, когда уфимцы на домашнем льду всухую обыграли хабаровский «Амур» (4:0).
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