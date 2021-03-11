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Капризов стал первым новичком «Миннесоты», набравшим 20 очков в сезоне

Капризов стал первым новичком «Миннесоты», набравшим 20 очков в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым в истории клуба новичком, набравшим 20 очков в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс», завершившемся победой «Уайлд» со счетом 4:3, Капризов отметился заброшенной шайбой. Всего на его счету 20 (7+13) очков в дебютном сезоне НХЛ. По итогам матча Капризов был признан 2-й звездой.

На 8-й минуте игры российский нападающий получил повреждение в результате попадания шайбы в область уха после того, как защитник «Вегаса» Николас Хаг попытался по борту пробросить шайбу в чужую зону. 23-летнему хоккеисту пришлось отправиться в раздевалку из-за рассечения, однако спустя некоторое время он продолжил встречу.

Следующие матчи 13, 14 и 17 марта «Миннесота» проведёт дома с «Аризоной Койотс».

«Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова
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