В Беларуси провели 3-й по продолжительности матч в истории хоккея. Играли 6 овертаймов

В чемпионате Беларуси был проведён третий по продолжительности матч в истории хоккея. В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф встречались «Гомель» и «Неман» (1:2 6ОТ). Матч завершился победой гостей в шестом овертайме – решающий гол забил Кристиан Дзюбиньски. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Немана».
Команды сыграли 169 минут и 4 секунды – это третий показатель в истории хоккея и новый рекорд белорусской экстралиги. Матч начался в 19:00 10 марта, а закончился – в 1:47 11 марта.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».
Только два матча в истории продолжались дольше: в 1936 году «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс» играли 176 минут и 30 секунд, а в 2017 году норвежские клубы «Сторхамар» и «Спарта» провели восемь овертаймов и 217 минут и 14 секунд.
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