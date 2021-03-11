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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение Артемия Панарина к тренировкам с командой.

«Мы рады, что он снова с нами. Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Очень рады, что он вернулся. Все ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду.

Завтра он снова проведёт тренировку, так что, насколько я понимаю, он с нами и готовится играть. Кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но какое-то время он пропустил, поэтому ему нужно время на подготовку.

Никто не спрашивал у него, что происходит. Все ребята однозначно его поддерживают. Они понимают ситуацию, с которой ему было легче справиться из-за того, что у него отличные отношения со всеми партнерами», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).

«Привет, Хлебушек!» Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»
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