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«Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

«Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.12 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Аризону» единственный гол забил Ник Шмальц.

«Эвеланш» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Аризоны» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 13 и 15 марта «Колорадо» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» 13, 14 и 17 марта на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

В других матчах игрового дня «Миннесота» обыграла «Вегас» (4:3), а «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» (7:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Саад (Бураковски, Тэйвз) – 01:23' (5x5)   1:1 Питлик (Чикран, Келлер) – 38:05' (5x5)   2:1 Ландеског (Жирар) – 64:22' (3x3)
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