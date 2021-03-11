«Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.12 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Аризону» единственный гол забил Ник Шмальц.

«Эвеланш» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Аризоны» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 13 и 15 марта «Колорадо» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» 13, 14 и 17 марта на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

В других матчах игрового дня «Миннесота» обыграла «Вегас» (4:3), а «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» (7:1).