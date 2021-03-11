Евгений Дадонов стал 42-м игроком из России, забросившим 100 шайб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.

За «Оттаву» единственный гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард провёл на площадке 16.08, сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Россиянин забил во второй игре подряд. Это его 100-й гол за карьеру в чемпионатах НХЛ. Всего в 309 матчах в лиге Дадонов набрал 213 (100+113) очков. Ранее в течение шести сезонов он выступал за «Флориду Пантерз».

Согласно официальному сайту НХЛ, Дадонов стал 42-м игроком из России, забросившим 100 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (714), второе место занимает Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473). Дадонов занимает 42-е место, и следующей целью для него является результат Николая Жердева (115).

Стоит заметить, что пресс-служба НХЛ учитывает в списке российских игроков таких хоккеистов, как Суинни Швиннер (201 шайба) и Джереми Готтслиг (176), так как они родились на территории Российской империи.