«Лос-Анджелес» на выезде разгромил «Анахайм», дубль у Кемпе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (2), Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Алекс Иафалло. За «Анахайм» единственный гол забил Сэм Стил.

«Кингз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 13 и 15 марта «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм» 13 и 14 марта примет «Сан-Хосе Шаркс».

В других матчах игрового дня «Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны» (2:1), «Миннесота» обыграла «Вегас» (4:3), а «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» (7:1). Также свой матч проводят «Ванкувер» и «Монреаль».