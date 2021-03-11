«Лос-Анджелес» на выезде разгромил «Анахайм», дубль у Кемпе
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (2), Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Алекс Иафалло. За «Анахайм» единственный гол забил Сэм Стил.
«Кингз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 13 и 15 марта «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм» 13 и 14 марта примет «Сан-Хосе Шаркс».
В других матчах игрового дня «Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны» (2:1), «Миннесота» обыграла «Вегас» (4:3), а «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» (7:1). Также свой матч проводят «Ванкувер» и «Монреаль».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе – 03:46' (5x4) 0:2 Копитар (Даути, Рой) – 25:20' (5x4) 1:2 Стил (Делорье, Шаттенкирк) – 25:39' (5x5) 1:3 Кемпе (Мур, Лизотт) – 37:55' (5x5) 1:4 Атанасиу (Картер, Виларди) – 41:27' (5x5) 1:5 Иафалло – 53:57' (5x5)
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