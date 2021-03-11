Фридман: не верю, что Овечкин будет играть где-то, кроме «Вашингтона»

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ход переговоров между «Вашингтон Кэпиталз» и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого после окончания нынешнего сезона истекает действующий контракт с клубом.
«Разговоры о продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном» идут. Лично я не верю, что он будет играть где-то, кроме «Кэпиталз». Одним из факторов, влияющих на ход переговоров, будет то обстоятельство, что когда Александр в 2008 году подписал 13-летний договор на $ 124 млн, то в течение того сезона хоккеисты получали 100,66% своей зарплаты.
С тех пор этот показатель снизился, особенно, когда после коллективного соглашения 2013 года доля игроков в доходах лиги сократилась с 57% до 50%. Овечкин никогда не боялся высказывать своё мнение относительно эскроу. Это не означает отсутствия трудностей между ним и клубом, но это то, что у него на уме, и над этим нужно работать», — отметил Фридман в своей рубрике «31 мысль».
- 11 марта 2021
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:23
-
08:09
-
07:59
-
07:53
-
07:18
-
07:11
-
06:51
-
06:31
-
05:44
-
05:10
-
04:08
-
02:04
-
00:00
- 10 марта 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:58