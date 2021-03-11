Фридман: не верю, что Овечкин будет играть где-то, кроме «Вашингтона»

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ход переговоров между «Вашингтон Кэпиталз» и капитаном команды Александром Овечкиным, у которого после окончания нынешнего сезона истекает действующий контракт с клубом.

«Разговоры о продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном» идут. Лично я не верю, что он будет играть где-то, кроме «Кэпиталз». Одним из факторов, влияющих на ход переговоров, будет то обстоятельство, что когда Александр в 2008 году подписал 13-летний договор на $ 124 млн, то в течение того сезона хоккеисты получали 100,66% своей зарплаты.

С тех пор этот показатель снизился, особенно, когда после коллективного соглашения 2013 года доля игроков в доходах лиги сократилась с 57% до 50%. Овечкин никогда не боялся высказывать своё мнение относительно эскроу. Это не означает отсутствия трудностей между ним и клубом, но это то, что у него на уме, и над этим нужно работать», — отметил Фридман в своей рубрике «31 мысль».