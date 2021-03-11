Беттмэн: ближайшие четыре года потолок зарплат в НХЛ останется почти неизменным

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал возможное изменение уровня потолка зарплат, который в этом сезоне составляет $ 81,5 млн и остался неизменным в сравнении с прошлым сезоном из-за пандемии коронавируса.
«Потолок зарплат останется неизменным или почти неизменным до тех пор, пока мы не возместим убытки через эскроу. Тот договор мы подписали во время возвращения к игре в прошлом сезоне, и он, очевидно, должен был быть заключён при других обстоятельствах.
В нынешнем сезоне из-за отсутствия зрителей накапливается крупная величина эскроу. Зрительская посещаемость даёт нам около половины всех доходов. Поэтому в рамках четырёхлетнего продления коллективного соглашения потолок зарплат двигаться не будет», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.
- 11 марта 2021
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:23
-
08:09
-
07:59
-
07:53
-
07:18
-
07:11
-
06:51
-
06:31
-
05:44
-
05:10
-
04:08
-
02:04
-
00:00
- 10 марта 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:58