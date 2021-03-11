Беттмэн: ближайшие четыре года потолок зарплат в НХЛ останется почти неизменным

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал возможное изменение уровня потолка зарплат, который в этом сезоне составляет $ 81,5 млн и остался неизменным в сравнении с прошлым сезоном из-за пандемии коронавируса.

«Потолок зарплат останется неизменным или почти неизменным до тех пор, пока мы не возместим убытки через эскроу. Тот договор мы подписали во время возвращения к игре в прошлом сезоне, и он, очевидно, должен был быть заключён при других обстоятельствах.

В нынешнем сезоне из-за отсутствия зрителей накапливается крупная величина эскроу. Зрительская посещаемость даёт нам около половины всех доходов. Поэтому в рамках четырёхлетнего продления коллективного соглашения потолок зарплат двигаться не будет», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.