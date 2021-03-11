Бобровский: частичка моего сердца навсегда осталась в «Коламбусе»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2) поделился эмоциями от встречи с бывшей командой.

«Было здорово вернуться в город, где столько всего прожито, и завоевать победу. Я с уважением отношусь к игрокам «Коламбуса» и ко всей организации, частичка моего сердца навсегда осталась здесь.

Знаю, что «Блю Джекетс» на площадке всегда выкладываются по полной и стараются сделать жизнь вратаря соперника максимально трудной. Так что у меня было много работы, но партнёры здорово мне помогали. Доволен как результатом, так и своей игрой», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.

В этом матче российский голкипер отразил 38 бросков из 40, став первой звездой встречи.