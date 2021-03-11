«Ванкувер» может быть заинтересован в возвращении Никиты Трямкина в НХЛ

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном возвращении в «Ванкувер Кэнакс» российского защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина.

«В то самое время, когда «Ванкувер» принимает «Монреаль», хочется сделать одно замечание. Команда Никиты Трямкина выбыла из плей-офф КХЛ. В этом сезоне он не может играть в НХЛ, но у него остаётся ещё один сезон, пока он не получит статуса неограниченно свободного агента. «Ванкувер» может поинтересоваться его дальнейшими планами. Это талантливый игрок с определёнными сильными сторонами», — написал Фридман в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал 12 результативных передач. В плей-офф провёл пять встреч, набрав 2 (1+1) очка. Его контракт с уральским клубом истекает 30 апреля 2021 года.