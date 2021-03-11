Брэди Ткачук — о 1:7 в матче с «Эдмонтоном»: я просто в ярости. Полнейший стыд

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:7).

«Это больше не может продолжаться. Это ужасно и отвратительно. Все ненавидят проигрывать, но быть разгромленными вот так… Я просто в ярости. Полнейший стыд», – цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (3), Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. Также на счету Драйзайтля две голевые передачи. Немецкий форвард во второй раз в нынешнем сезоне набрал 5+ очков в одном матче с «Оттавой». В январе Леон сделал шесть результативных передач во встрече с «сенаторами».