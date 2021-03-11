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КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года

КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года
Хоккей / КХЛ 0
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года.

В настоящий момент известны шесть участников второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2020/2021 – ЦСКА (1), СКА (2), «Динамо» Москва (3), «Локомотив» (4) на Западе, «Ак Барс» (1) и «Авангард» (2) на Востоке.

Расписание второго раунда плей-офф:

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта – ЦСКА (1) – «Локомотив» (4), серия с участием «Ак Барса» (1)
18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта – СКА (2) – «Динамо» Москва (3), серия с участием «Авангарда» (2).

В первом раунде плей-офф на Западе ЦСКА обыграл «Спартак» (4-0), СКА прошёл минское «Динамо» (4-1), московское «Динамо» выбило из борьбы «Северсталь» (4-1), а «Локомотив» переиграл «Йокерит» (4-0). В свою очередь на Востоке «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), а «Авангард» — «Автомобилист» (4-1).

СКА, «Авангард» и «Динамо» прошли дальше! Кто и с кем сыграет во втором раунде
Выявить сильнейшего осталось только в двух парах, где фаворитами являются «Салават Юлаев» и «Металлург».
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