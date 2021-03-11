Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: Знарок – заслуженный человек, но наладить игру «Спартака» не сумел

Кожевников: Знарок – заслуженный человек, но наладить игру «Спартака» не сумел
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно возможного ухода главного тренера Олега Знарка из «Спартака».

«Олег – заслуженный человек, но учитывая такое выступление, руководство и совет директоров должны принять решение. Понятно, что тут два очевидных варианта: либо оставлять, либо убирать. Таких заслуженных людей, как Олег, мало. Но если команда так играет, то получается, он не сумел наладить игру, раз наблюдаются такие провалы», – цитирует Кожевникова News.ru.

По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в конце этого сезона.

Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021