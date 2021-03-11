Кожевников: Знарок – заслуженный человек, но наладить игру «Спартака» не сумел

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно возможного ухода главного тренера Олега Знарка из «Спартака».

«Олег – заслуженный человек, но учитывая такое выступление, руководство и совет директоров должны принять решение. Понятно, что тут два очевидных варианта: либо оставлять, либо убирать. Таких заслуженных людей, как Олег, мало. Но если команда так играет, то получается, он не сумел наладить игру, раз наблюдаются такие провалы», – цитирует Кожевникова News.ru.

По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в конце этого сезона.