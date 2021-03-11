Кожевников: Знарок – заслуженный человек, но наладить игру «Спартака» не сумел
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно возможного ухода главного тренера Олега Знарка из «Спартака».
«Олег – заслуженный человек, но учитывая такое выступление, руководство и совет директоров должны принять решение. Понятно, что тут два очевидных варианта: либо оставлять, либо убирать. Таких заслуженных людей, как Олег, мало. Но если команда так играет, то получается, он не сумел наладить игру, раз наблюдаются такие провалы», – цитирует Кожевникова News.ru.
По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в конце этого сезона.
Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…
Рекомендуем вам
- 11 марта 2021
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:23
-
08:09
-
07:59
-
07:53
-
07:18
-
07:11
-
06:51
-
06:31
-
05:44
-
05:10
-
04:08
-
02:04
-
00:00
- 10 марта 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам