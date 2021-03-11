Генменеджер «Торпедо»: буду рад, если Жафяров попробует себя в НХЛ. Он это заслужил

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о дальнейшей судьбе нападающего команды Дамира Жафярова.

«После травмы Жафярову потребуется на восстановление две-три недели минимум. У нас есть ещё год, когда мы можем сделать Дамиру квалификационное предложение и сохранить на него права, при этом выбор дальнейшей карьеры целиком зависит от него. Если хотите знать моё мнение, то я буду рад, если он попробует себя в НХЛ.

Он заслужил этот шанс и в этом сезоне показал, чего он стоит. Мне будет приятно, если игрок из «Торпедо» попадёт в сильнейшую лигу мира. Если не сложится, то двери в «Торпедо» для него всегда открыты», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.