Генменеджер «Торпедо»: буду рад, если Жафяров попробует себя в НХЛ. Он это заслужил
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о дальнейшей судьбе нападающего команды Дамира Жафярова.
«После травмы Жафярову потребуется на восстановление две-три недели минимум. У нас есть ещё год, когда мы можем сделать Дамиру квалификационное предложение и сохранить на него права, при этом выбор дальнейшей карьеры целиком зависит от него. Если хотите знать моё мнение, то я буду рад, если он попробует себя в НХЛ.
Он заслужил этот шанс и в этом сезоне показал, чего он стоит. Мне будет приятно, если игрок из «Торпедо» попадёт в сильнейшую лигу мира. Если не сложится, то двери в «Торпедо» для него всегда открыты», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Лазерус: как сказал источник, «Чикаго» стоит пригласить Жафярова и Шалунова вместе
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