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Кожевников — о матчах «Динамо» и «Северстали»: это была лучшая серия в первом раунде

Кожевников — о матчах «Динамо» и «Северстали»: это была лучшая серия в первом раунде
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал противостояние московского «Динамо» и «Северстали» (4-1) лучшей серией первого раунда плей-офф КХЛ.

«У «Северстали» нет такой скамейки и мощи, как у «Динамо». Но это была лучшая серия в первом раунде. Во всяком случае, мне она больше всего понравилась. На протяжении всего сезона большинство зрителей, журналистов и специалистов симпатизировали «Северстали», тому, как Разин раскрывает молодёжь, как они не боятся более сильных соперников. Я тоже среди тех, кому нравится эта команда. И в серии с «Динамо» она не разочаровала», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Во втором раунде плей-офф КХЛ команда Владимира Крикунова встретится со СКА. Первый матч состоится 18 марта.

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