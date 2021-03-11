Кожевников — о матчах «Динамо» и «Северстали»: это была лучшая серия в первом раунде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал противостояние московского «Динамо» и «Северстали» (4-1) лучшей серией первого раунда плей-офф КХЛ.
«У «Северстали» нет такой скамейки и мощи, как у «Динамо». Но это была лучшая серия в первом раунде. Во всяком случае, мне она больше всего понравилась. На протяжении всего сезона большинство зрителей, журналистов и специалистов симпатизировали «Северстали», тому, как Разин раскрывает молодёжь, как они не боятся более сильных соперников. Я тоже среди тех, кому нравится эта команда. И в серии с «Динамо» она не разочаровала», — приводят слова Кожевникова «Известия».
Во втором раунде плей-офф КХЛ команда Владимира Крикунова встретится со СКА. Первый матч состоится 18 марта.
Разин: лидеры «Динамо» хорошо себя проявили, особенно череповецкие ребята
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