Харламов: сезон для «Торпедо» сложился удачно, хоть и смазали концовку

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«У нас был непростой год, мы до начала сезона не очень понимали, начнётся ли вовремя чемпионат. Мы продолжали работать, продолжали тренироваться. Сезон начали вовремя, нужно отдать должное лиге. Хотим поблагодарить нашего губернатора Глеба Никитина, который оказал нам поддержку в этом году, так же благодарим наших спонсоров.



Несмотря на все трудности, сезон для «Торпедо» сложился удачно, хоть нас и потрепал коронавирус. Мы вышли из этой ситуации, хочу отметить хорошую работу тренерского состава. Мы заблаговременно вышли в плей-офф, нам было это приятно. Да, концовка чемпионата получилась смазанной, но хоккей — есть хоккей, мы обязательно проанализируем эту ситуацию, разберёмся», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.