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«Торпедо» вернётся в Западную конференцию в случае добавления «Адмирала» в КХЛ

«Торпедо» вернётся в Западную конференцию в случае добавления «Адмирала» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что нижегородская команда на следующий сезон может снова вернуться в Западную конференцию. Это произойдёт в том случае, если «Адмирал» возобновит выступление в Континентальной хоккейной лиге.

«У нас не очень сильно получается биться за наше расположение в конференциях. Мы на это не влияем. Если на следующий год добавится «Адмирал», то нас снова перебросят на Запад. Мы уже привыкли к своим путешествиям, нам всё равно, где выигрывать», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, приморский клуб снял заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. Деньги, которые были выделены на «Адмирал», решили передать на выплаты медикам.

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