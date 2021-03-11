Немировски: у «Торпедо» не получилось выйти на пик формы к плей-офф, все хотели быть выше

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал выступление команды в плей-офф, где волжане в первом раунде всухую проиграли «Ак Барсу» (0-4).
«Конечно, мы недовольны игрой наших легионеров в плей-офф, кроме Криса Уайдмана. Но конкретные претензии я буду предъявлять только в личном разговоре с хоккеистами. В прошлом году с ЦСКА была совсем другая серия. Мы, как команда, в тот раз играли намного интереснее.
Да, не получилось у нас выйти на пик формы к плей-офф. После перерыва последнего мы провели пару матчей, где выглядели лучше соперника, но проигрывали. У нас не было никакой расслабленности, все хотели закончить регулярку повыше и расстроились, что остались на восьмом месте. Даже с нашим бюджетом мы можем занимать лучшую позицию в таблице, искать возможности.
Мы всегда ищем тех, кто может нам помогать из молодёжи. В этом сезоне мы давали им шанс, но на данный момент большинство ребят ещё не готовы играть в КХЛ», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 марта 2021
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:31
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:23
-
08:09
-
07:59
-
07:53
-
07:18
-
07:11
-
06:51
-
06:31
-
05:44
-
05:10
-
04:08