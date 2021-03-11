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Немировски: у «Торпедо» не получилось выйти на пик формы к плей-офф, все хотели быть выше

Немировски: у «Торпедо» не получилось выйти на пик формы к плей-офф, все хотели быть выше
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал выступление команды в плей-офф, где волжане в первом раунде всухую проиграли «Ак Барсу» (0-4).

«Конечно, мы недовольны игрой наших легионеров в плей-офф, кроме Криса Уайдмана. Но конкретные претензии я буду предъявлять только в личном разговоре с хоккеистами. В прошлом году с ЦСКА была совсем другая серия. Мы, как команда, в тот раз играли намного интереснее.

Да, не получилось у нас выйти на пик формы к плей-офф. После перерыва последнего мы провели пару матчей, где выглядели лучше соперника, но проигрывали. У нас не было никакой расслабленности, все хотели закончить регулярку повыше и расстроились, что остались на восьмом месте. Даже с нашим бюджетом мы можем занимать лучшую позицию в таблице, искать возможности.

Мы всегда ищем тех, кто может нам помогать из молодёжи. В этом сезоне мы давали им шанс, но на данный момент большинство ребят ещё не готовы играть в КХЛ», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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