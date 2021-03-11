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«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Салават Юлаев» — «Трактор»: стали известны составы команд на пятый матч серии

«Салават Юлаев» — «Трактор»: стали известны составы команд на пятый матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Евенко — Бэйлен, Основин — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Авцин — Полыгалов – Кравцов;
Телегин, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу уфимского клуба.

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