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Каменский: очевидно, что «Спартак» подкосила летняя эпидемия

Каменский: очевидно, что «Спартак» подкосила летняя эпидемия
Хоккей / КХЛ 0
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Все мы огорчены, ожидания от «Спартака» в этом сезоне были высокими, ведь в кадровом плане команде удалось укрепиться — сформировался костяк из опытных кубковых бойцов, возник баланс в линии легионеров, подошли молодые хоккеисты. К сожалению, всё это не воплотилось даже в одну победу в серии с ЦСКА. Нужен детальный анализ.

Очевидно, что «Спартак» подкосила летняя эпидемия, которая скомкала весь подготовительный период. В системе тренерского штаба Олега Знарка многое построено на оптимальной физической подготовке, заложить её не удалось. Как итог — нестабильный ход команды по всей дистанции чемпионата. И слабая игра в атаке, когда в плей-офф за два матча забивался только один гол.

Ждать ли болельщикам кадровых решений? Повторюсь, сначала нужен детальный анализ», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.ru.

По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде.

Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…
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