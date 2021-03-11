«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кадейкин сделал шикарную передачу на гол Маннинену

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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор» (2:1, идёт второй период). Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

В начале второго периода при игре в большинстве нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отметился шикарной передачей за спину в левый круг вбрасывания, где Сакари Маннинен точно бросил в касание, сделав счёт 2:0. Для 27-летнего Кадейкина это уже вторая результативная передача в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Команды проводят матч в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);

Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;

Евенко — Бэйлен, Основин — Седлак — Гика;

Бодров — Карпухин, Авцин — Полыгалов – Кравцов;

Телегин, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.