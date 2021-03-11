«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кадейкин сделал шикарную передачу на гол Маннинену

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор» (2:1, идёт второй период). Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.
В начале второго периода при игре в большинстве нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отметился шикарной передачей за спину в левый круг вбрасывания, где Сакари Маннинен точно бросил в касание, сделав счёт 2:0. Для 27-летнего Кадейкина это уже вторая результативная передача в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Команды проводят матч в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.
«Трактор»:
Федотов (Вилл);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Евенко — Бэйлен, Основин — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Авцин — Полыгалов – Кравцов;
Телегин, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.
- 11 марта 2021
-
18:21
-
17:47
-
17:27
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:31
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:20
-
12:02
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:23
-
08:09
-
07:59
-
07:53
-
07:18