«Салават Юлаев» выбил «Трактор» из розыгрыша Кубка Гагарина

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Победу уфимскому клубу принёс Маркус Гранлунд, который реализовал буллит за 19 секунд до финальной сирены. Два очка в составе победителей набрал Александр Кадейкин (0+2). Голкипер хозяев Юха Метсола отразил 34 броска. У «Трактора» отличились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».
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