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«Салават Юлаев» выбил «Трактор» из розыгрыша Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» выбил «Трактор» из розыгрыша Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победу уфимскому клубу принёс Маркус Гранлунд, который реализовал буллит за 19 секунд до финальной сирены. Два очка в составе победителей набрал Александр Кадейкин (0+2). Голкипер хозяев Юха Метсола отразил 34 броска. У «Трактора» отличились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 марта 2021, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хартикайнен (Ларсен, Кадейкин) – 10:00' (5x4)   2:0 Маннинен (Гранлунд, Кадейкин) – 25:34' (5x4)   2:1 Полыгалов (Пилут, Кравцов) – 32:29' (5x5)   2:2 Авцин (Бодров, Калинин) – 50:30' (5x4)   3:2 Гранлунд – 59:41' (бул)
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