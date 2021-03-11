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Сдвигал ли голкипер «Трактора» Федотов ворота в концовке пятого матча серии с «Салаватом»?

Сдвигал ли голкипер «Трактора» Федотов ворота в концовке пятого матча серии с «Салаватом»?
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот голкипером Иваном Федотовым. Форвард Маркус Гранлунд успешно реализовал штрафной бросок и принёс победу «Салавату Юлаеву».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сдвигал ли голкипер «Трактора» Федотов ворота на последней минуте пятого матча серии с «Салаватом Юлаевым»?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

«Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».

«Трактор» вылетел после буллита на последних секундах! Зачем Федотов сдвинул ворота?
Плей-офф для Челябинска закончен. Гости спаслись с 0:2, но Гранлунд реализовал буллит за 19 секунд до сирены.
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