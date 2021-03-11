Лямся: судьи абсолютно правильно удалили Федотова. А исполнять буллит Гранлунда отправил я

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2, 4-1 — в серии).

«Глупые удаления? Да, мы работаем над этим, даже посвятили этому тренировку. Нам нужно улучшить этот компонент, мы это прекрасно понимаем. Удаление Федотова? Думаю, что арбитры поступили совершенно верно, в соответствии с правилами. Это я отправил Гранлунда исполнять буллит. Я ему доверяю, и мы знаем, что он хорош в этом компоненте.

Считаю, что мы смогли вернуться на свой уровень после первого матча. Стали активнее и быстрее играть в нападении, стали подключать защитников для игры в чужой зоне. Каких-то других изменений не было.

Бирюков — опытный и очень сильный защитник, мы им очень довольны. Наше третье звено должно забивать голы, это правда, но ребята здорово жертвовали собой, приносили пользу команде. Надо смотреть на общую картину в этой серии.

Согласен с коллегой, что вторая игра в серии оказалась переломной. Но я бы отметил нашу уверенную и надёжную игру в гостевых матчах, это был наш мостик к итоговому успеху в серии.

В начале сезона у нас были большие проблемы в меньшинстве, и я доволен тем, какого прогресса мы добились. В этой серии мы смогли выключить лидеров «Трактора». Мы все вместе работаем над этими компонентами, но в большей степени меньшинство — это прерогатива Виктора Козлова и Михаила Васильева», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.