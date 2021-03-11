Солодухин: «зелёное дерби» в плей-офф — это будет здорово для болельщиков

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2, 4-1 — в серии).

«Тяжёлая серия, очень тяжёлая, мы рады закончить её в пяти матчах. Есть время отдохнуть и подготовиться к следующему раунду. Возможно, переломный момент наступил во втором матче, но моё мнение — определяющей была четвёртая игра, когда счёт в серии стал 3-1.

Почему допустили камбэк «Трактора»? Это мобильная, обученная команда, они здорово играли. Но отмечу, что камбэк произошёл, когда мы были в меньшинстве. Мы не просчитываем варианты по сопернику на следующий раунд. Кто будет — тот будет. Хотя, безусловно, «зелёное дерби» в полуфинале конференции — это будет здорово для болельщиков. А нам, хоккеистам, без разницы.

Сегодня был самый напряжённый и сложный матч. Полные трибуны, нам надо было заканчивать серию… Поэтому и игра такой получилась. Ключевое в победе над «Трактором» в серии? Первый матч был мандражный, мы не были готовы к плотной игре «Трактора». Но мы старались гнуть свою линию, придерживаться своей системы. Так что ключевое — это командная работа», — передаёт слова Солодухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.