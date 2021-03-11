Солодухин: «зелёное дерби» в плей-офф — это будет здорово для болельщиков

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2, 4-1 — в серии).
«Тяжёлая серия, очень тяжёлая, мы рады закончить её в пяти матчах. Есть время отдохнуть и подготовиться к следующему раунду. Возможно, переломный момент наступил во втором матче, но моё мнение — определяющей была четвёртая игра, когда счёт в серии стал 3-1.
Почему допустили камбэк «Трактора»? Это мобильная, обученная команда, они здорово играли. Но отмечу, что камбэк произошёл, когда мы были в меньшинстве. Мы не просчитываем варианты по сопернику на следующий раунд. Кто будет — тот будет. Хотя, безусловно, «зелёное дерби» в полуфинале конференции — это будет здорово для болельщиков. А нам, хоккеистам, без разницы.
Сегодня был самый напряжённый и сложный матч. Полные трибуны, нам надо было заканчивать серию… Поэтому и игра такой получилась. Ключевое в победе над «Трактором» в серии? Первый матч был мандражный, мы не были готовы к плотной игре «Трактора». Но мы старались гнуть свою линию, придерживаться своей системы. Так что ключевое — это командная работа», — передаёт слова Солодухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 марта 2021
-
21:27
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:23
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
17:47
-
17:27
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:31
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:20
-
12:02
-
11:45