Кадейкин — о штрафе Федотова: считаю, сработала его репутация, он и раньше сдвигал ворота

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2, 4-1 — в серии).

«Результативно начали, забили два гола в большинстве. Затем сами отдали инициативу, позволили сравнять счёт. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Ключевой момент в серии с «Трактором» — это терпение, оно во всём проявлялось: в дисциплине, в выполнении тренерского задания.

Я не стал бы составлять рейтинг наших самых больных мест перед следующим раундом. Но дисциплина, конечно, в нём присутствует. Нам не принципиально, с кем играть в полуфинале Востока. Если стоит задача идти за кубком, то с «Ак Барсом» мы точно где-то встретимся.

Нам не было важно завершить серию с «Трактором» именно сегодня, главное — это итоговая победа. Не сказал бы, что сегодня было тяжелее в психологическом плане, чем в других матчах. Всё одинаково.

Федотов — хороший вратарь, всегда им был. Он большой, закрывает много пространства. Конечно, я рад, что он получил шанс в «Тракторе». Но нам сейчас надо о другом думать, а не радоваться за других вратарей.

Момент со сдвинутыми воротами? Тут дело в том, что судьи знали, что у Федотова и раньше были подобные случаи. Можно сказать, что тут сработала его репутация, это моё мнение», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.