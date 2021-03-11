Савицкис — о финансировании «Газпромом»: а что им спонсировать? Ловлю рыбы на блесну?

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, почему «Газпром» вкладывает деньги в латвийский клуб.
«У них есть отдел маркетинга, где смотрят, что они могут потратить в зависимости от того, сколько они зарабатывают. Спорт без крупных компаний был бы в довольно плачевном состоянии. Мы не просим денег у Кремля, мы просим деньги у крупных компаний, которые ведут бизнес по всему миру.
А что им спонсировать? Ловлю рыбы на блесну? Рижское «Динамо» хорошо знают благодаря нашему участию в КХЛ. Другой команды с таким именем в регионе попросту нет», — приводит слова Савицкиса Delfi.lv.
В начале марта «Динамо» объявило, что не продлит контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. Во главе с ним «Динамо» в минувшем чемпионате заняло последнее место в Западной конференции, набрав 28 очков в 60 матчах регулярного чемпионата.
- 11 марта 2021
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