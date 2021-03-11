Покотило: от этого сезона у «Амура» были большие надежды, но вмешалась в дело пандемия

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило заявил, что хабаровский клуб постарается сохранить костяк команды на следующий сезон.

«Костяк команды мы хотим сохранить. На данный момент у 10 игроков есть контракты, ещё 10 игроков – ограниченно свободные агенты, мы хотим с ними подписать новые контракты. С теми, кто выходит в статус «неограниченно свободный агент», мы практически со всеми хотели бы продолжить сотрудничество. Также мы хотим усилиться во всех линиях. От этого сезона по именам у нас были большие надежды, мы планировали попадание в плей-офф даже не с восьмого места, а с более высокого, но вмешалась в дело пандемия. Она выбила нас.

Как и любая команда, мы пытаемся сохранить всё самое хорошее и усилить это. Фамилии сейчас называть некорректно, называть фамилии мы не можем, пока есть действующие контракты. По тем же братьям Зогорна: у одного недавно родился сын, у другого сын вот-вот родится. Чехия на данный момент закрыта. Мало того, что нам надо хотеть, мы не знаем, какие у них планы. Мы тепло попрощались, обговаривали возможность поработать в будущем. Но сезон только закончился, есть семейные заботы. Очень сложно что-то прогнозировать», — приводит слова Покотило РИА «Новости».