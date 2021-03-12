Овечкин открыл счёт в матче с «Филадельфией» мощнейшим броском в одно касание

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, счёт в матче равный – 1:1.

На 8-й минуте встречи российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мощнейшим броском в одно касание из зоны круга вбрасываний открыл счёт в матче, поразив ворота «Филадельфии», которые защищает Брайан Эллиотт.

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Для 35-летнего российского хоккеиста эта шайба стала 715-й в НХЛ, теперь он отстаёт в гонке лучших снайперов турнира от легендарного Фила Эспозито, который занимает 6-е место в списке, лишь на два гола.