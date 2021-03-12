Сергачёв забросил 2-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Детройтом»
В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 1-й период, хозяева ведут в счёте – 3:2.
На 11-й минуте встречи российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился своей 2-й заброшенной шайбой в текущем сезоне, поразив ворота голкипера «Детройта» Джонатана Бернье точным броском из зоны круга вбрасываний. Результативные передачи на счету форвардов Ондржея Палата и Брейдена Пойнта.
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Таким образом, 22-летний российский хоккеист набрал 18-е (2+16) очко в 25-й игре нынешнего регулярного чемпионата, имея коэффициент полезности «+7».
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