Гавриков пропускает встречу «Коламбуса» с «Флоридой» из-за рождения ребёнка

25-летний российский защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропускает встречу регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» из-за рождения дочери, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».

Жена Гаврикова – Анастасия, родила первенца. Ребёнка назвали Мирославой.

«Мирослава Гаврикова имеет право на участие в драфте НХЛ 2039 года», — в шутку отметил журналист.

В составе «Коламбуса» Гаврикова заменил 27-летний швейцарец Дин Кукан, проводящий 16-ю игру в текущем регулярном чемпионате. На счету же российского защитника 27 матчей в нынешнем розыгрыше НХЛ, в которых ему удалось набрать 6 (1+5) очков и заработать показатель полезности «+1» при 4 минутах штрафного времени.