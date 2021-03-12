Гавриков пропускает встречу «Коламбуса» с «Флоридой» из-за рождения ребёнка
25-летний российский защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропускает встречу регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» из-за рождения дочери, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».
Жена Гаврикова – Анастасия, родила первенца. Ребёнка назвали Мирославой.
«Мирослава Гаврикова имеет право на участие в драфте НХЛ 2039 года», — в шутку отметил журналист.
В составе «Коламбуса» Гаврикова заменил 27-летний швейцарец Дин Кукан, проводящий 16-ю игру в текущем регулярном чемпионате. На счету же российского защитника 27 матчей в нынешнем розыгрыше НХЛ, в которых ему удалось набрать 6 (1+5) очков и заработать показатель полезности «+1» при 4 минутах штрафного времени.
Защитник «Коламбуса» Гавриков забросил первую шайбу в сезоне
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