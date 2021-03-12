Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гавриков пропускает встречу «Коламбуса» с «Флоридой» из-за рождения ребёнка

Гавриков пропускает встречу «Коламбуса» с «Флоридой» из-за рождения ребёнка
Хоккей / НХЛ 0

25-летний российский защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропускает встречу регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» из-за рождения дочери, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».

Жена Гаврикова – Анастасия, родила первенца. Ребёнка назвали Мирославой.

«Мирослава Гаврикова имеет право на участие в драфте НХЛ 2039 года», — в шутку отметил журналист.

В составе «Коламбуса» Гаврикова заменил 27-летний швейцарец Дин Кукан, проводящий 16-ю игру в текущем регулярном чемпионате. На счету же российского защитника 27 матчей в нынешнем розыгрыше НХЛ, в которых ему удалось набрать 6 (1+5) очков и заработать показатель полезности «+1» при 4 минутах штрафного времени.

Защитник «Коламбуса» Гавриков забросил первую шайбу в сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021