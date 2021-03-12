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Вратаря «Рейнджерс» Георгиева во втором матче кряду заменили по ходу игры

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» к концу 2-го периода громит «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:0.

Ворота «Рейнджерс» с первых минут матча защищал 25-летний российский голкипер Александр Георгиев, который был заменён на 25-й минуте матча после 4 пропущенных шайб в результате 14 бросков по воротам. Место в воротах занял 31-летний американец Кейт Кинкейд.

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Отметим, что в своей прошлой игре Георгиев также был заменён после 3 пропущенных шайб за одну минуту в матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:5), которая состоялась в ночь с 7 на 8 марта.

Всего в текущем сезоне Георгиев провёл 11 встреч, в которых отражал 89,7% бросков и пропускал в среднем 3,03 шайбы за игру.