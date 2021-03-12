Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Малкин, а также Брэндон Танес, Джейк Гюнцел и Энтони Анджелло. Также Малкин в этой встрече записал в свой актив результативную передачу. Таким образом, Малкин в нынешнем сезоне НХЛ набрал 21 очко, забив 7 голов и сделав 14 результативных передач.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.