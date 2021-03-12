Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Малкин, а также Брэндон Танес, Джейк Гюнцел и Энтони Анджелло. Также Малкин в этой встрече записал в свой актив результативную передачу. Таким образом, Малкин в нынешнем сезоне НХЛ набрал 21 очко, забив 7 голов и сделав 14 результативных передач.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Капанен) – 06:27' (5x5) 1:1 Томпсон (Окпосо, Икин) – 06:54' (5x5) 1:2 Танев (Блюгерс) – 23:24' (5x5) 2:2 Олофссон (Шихан, Стаал) – 28:46' (5x5) 2:3 Гюнцель (Кросби, Малкин) – 31:36' (5x4) 2:4 Анджелло – 42:43' (5x5) 2:5 Раст (Джерри) – 58:45' (en)
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