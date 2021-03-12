Гол Мальцева не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Адам Пелеч, Ноа Добсон, Джош Бейли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 16 сейвов. В составе проигравшей команды забивали Янне Куокканен, Джек Хьюз и российский нападающий Михаил Мальцев. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мартин (Мейфилд, Ледди) – 03:15' (5x5) 2:0 Пелеч (Пулок, Ли) – 09:54' (5x5) 3:0 Добсон – 34:05' (5x5) 4:0 Бейли (Сизикас) – 37:13' (5x5) 4:1 Куокканен (Суббэн, Зейджак) – 43:23' (5x5) 4:2 Мальцев (Ватанен, Маклауд) – 44:03' (5x5) 5:2 Нельсон (Пулок) – 44:44' (5x5) 5:3 Хьюз (Юнссон, Братт) – 55:52' (5x5)
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