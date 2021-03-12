Гол Мальцева не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Адам Пелеч, Ноа Добсон, Джош Бейли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 16 сейвов. В составе проигравшей команды забивали Янне Куокканен, Джек Хьюз и российский нападающий Михаил Мальцев. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.