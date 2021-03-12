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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», Самсонов отразил 29 бросков

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», Самсонов отразил 29 бросков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Ши, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд.

Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 29 эйсов.

За «Филадельфию» забивали Трэвис Конечны, Скот Лоутон российский защитник Иван Проворов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин – 08:37' (5x5)   1:1 Конечны (Хейз, Гостисбер) – 11:14' (5x4)   1:2 Шири (Спронг) – 13:10' (5x5)   1:3 Карлсон (Врана, Кузнецов) – 26:58' (5x5)   1:4 Дауд (Хара, Хэтэуэй) – 37:33' (5x5)   2:4 Проворов (Кутюрье, Густафссон) – 41:43' (4x4)   3:4 Лотон (Хейз, Конечны) – 50:45' (5x5)   3:5 Дауд (Самсонов) – 59:32' (en)
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