Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», Самсонов отразил 29 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Ши, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд.
Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 29 эйсов.
За «Филадельфию» забивали Трэвис Конечны, Скот Лоутон российский защитник Иван Проворов.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 12 марта 2021
-
06:18
-
05:58
-
05:51
-
05:42
-
05:35
-
05:33
-
05:31
-
04:42
-
04:26
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
03:22
-
01:39
- 11 марта 2021
-
23:36
-
23:00
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:23
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
17:47
-
17:27