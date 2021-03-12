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«Флорида» в овертайме вырвала победу в матче с «Коламбусом», Бобровский пропустил 4 гола

«Флорида» в овертайме вырвала победу в матче с «Коламбусом», Бобровский пропустил 4 гола
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Патрик Хёрнквис, Райан Ломберг, Оуэн Типпетт, Александр Барков и Фрэнк Ватрано. За гостей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Патрик Лайне и Макс Доми. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов и пропустил 4 гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бьёркстранд (Доми) – 25:02' (5x5)   2:0 Бьёркстранд (Нэш, Лайне) – 30:14' (5x5)   2:1 Хёрнквист (Форслинг, Вераге) – 36:50' (5x5)   3:1 Лайне (Веренски, Аткинсон) – 43:23' (5x4)   4:1 Доми (Бьёркстранд) – 44:43' (5x5)   4:2 Ломберг – 46:34' (5x5)   4:3 Типпетт (Уигар) – 52:21' (5x5)   4:4 Барков (Яндл, Юбердо) – 54:26' (5x4)   4:5 Ватрано (Юбердо) – 62:48' (3x3)
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