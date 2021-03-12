«Флорида» в овертайме вырвала победу в матче с «Коламбусом», Бобровский пропустил 4 гола

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Патрик Хёрнквис, Райан Ломберг, Оуэн Типпетт, Александр Барков и Фрэнк Ватрано. За гостей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Патрик Лайне и Макс Доми. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов и пропустил 4 гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.