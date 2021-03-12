Голкипер «Вашингтона» Самсонов сделал первую результативную передачу в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Ши, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд.



Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 30 сейвов, а также записал на свой счёт первую результативную передачу за карьеру в НХЛ. Самсонов отметился результативным действием в эпизоде с голом Дауда в пустые ворота.

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