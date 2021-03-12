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«Даллас» проиграл «Чикаго», Худобина заменили после четырёх пропущенных шайб

«Даллас» проиграл «Чикаго», Худобина заменили после четырёх пропущенных шайб
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Доминик Кубалик, Карл Сёдерберг, Данкан Кит и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Николай Задоров не отметился результативными действиями. За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Йон Клингберг. Российский голкипер Антон Худобин был заменён после того, как пропустил 4 шайбы. Нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Хагель, Кемпф) – 05:26' (5x5)   0:2 Сёдерберг (Боквист, Кейн) – 22:53' (5x4)   0:3 Кит – 34:37' (5x5)   0:4 Дебринкэт (Кейн, Боквист) – 36:10' (5x4)   1:4 Хинц (Олексяк, Кольяно) – 49:43' (5x5)   2:4 Клингберг (Эттингер) – 52:41' (5x5)
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