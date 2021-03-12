«Даллас» проиграл «Чикаго», Худобина заменили после четырёх пропущенных шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Доминик Кубалик, Карл Сёдерберг, Данкан Кит и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Николай Задоров не отметился результативными действиями. За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Йон Клингберг. Российский голкипер Антон Худобин был заменён после того, как пропустил 4 шайбы. Нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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