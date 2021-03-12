Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Адам Пелеч, Ноа Добсон, Джош Бейли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 16 сейвов. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей. С Сорокиным в воротах «островитяне» трижды обыграли «Баффало Сэйбрз», а также по разу «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне дебютант НХЛ принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,25 и проценте отражённых бросков 90,6.