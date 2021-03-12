Лавиолетт: мы проявили терпение в отношении Самсонова, и сейчас он выглядит просто круто

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3) поделился ощущениями от игры российского голкипера Ильи Самсонова.
«Глядя на него сейчас, я считаю, что он выглядит не просто хорошо, а очень круто. Лето, вероятно, прошло совсем не так, как он хотел — все мы помним травму при падении с квадроцикла. Старт сезона тоже получился неудачным. Мы проявили терпение по отношению к нему, пытаясь поставить его в правильную ситуацию, чтобы он мог добиться успеха. Пока что результат хороший», — отметил Лавиолетт.
Голкипер Илья Самсонов совершил 30 сейвов, а также записал на свой счёт первую результативную передачу за карьеру в НХЛ. Самсонов отметился результативным действием в эпизоде с голом Ника Дауда в пустые ворота.
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