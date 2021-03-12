Куинн: есть работа, которую необходимо проделать, чтобы привезти Кравцова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн ответил на вопрос, нуждается ли его команда в услугах российского нападающего Виталия Кравцова, который в этом сезоне играл в КХЛ за «Трактор» на правах аренды.
«Есть работа, которую необходимо проделать, чтобы привезти его сюда. Разумеется, мы знаем, что он продолжал прогрессировать и играл на высоком уровне», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно.
Вчера, 11 марта, челябинская команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершила выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. 21-летний Кравцов забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф российский форвард набрал 4 (2+2) очка.
- 12 марта 2021
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:38
-
07:25
-
07:02
-
06:56
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:58
-
05:51
-
05:42
-
05:35
-
05:33
-
05:31
-
04:42
-
04:26
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
03:22
-
01:39
- 11 марта 2021
-
23:36
-
23:00
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:05