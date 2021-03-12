Куинн: есть работа, которую необходимо проделать, чтобы привезти Кравцова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн ответил на вопрос, нуждается ли его команда в услугах российского нападающего Виталия Кравцова, который в этом сезоне играл в КХЛ за «Трактор» на правах аренды.

«Есть работа, которую необходимо проделать, чтобы привезти его сюда. Разумеется, мы знаем, что он продолжал прогрессировать и играл на высоком уровне», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно.

Вчера, 11 марта, челябинская команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершила выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. 21-летний Кравцов забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф российский форвард набрал 4 (2+2) очка.