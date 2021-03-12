«Думал, что играл хорошо, но ошибся». Лайне — о решении Тортореллы снять его с матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

За гостей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Патрик Лайне и Макс Доми. Для финского форварда эта шайба стала седьмой после обмена в «Коламбус». В этой встрече 22-летний нападающий прервал семиматчевую серию без заброшенных шайб, а также отметился результативной передачей. При этом Лайне заработал показатель полезности «-2», в результате чего не выходил на лёд в течение последних семи минут в третьем периоде и в овертайме.

«Думал, что играл хорошо, но ошибся», — сказал Лайне после матча о решении главного тренера Джона Тортореллы.