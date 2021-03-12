Безголевая серия Кузнецова достигла 11 матчей. В его активе два гола в 16 встречах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Ши, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд.
Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, проведя на льду 17 минут и 41 секунду. Кузнецов завершил встречу с показателем полезности «+1» и двумя минутами штрафного времени. Евгений набрал очки во втором матче кряду, при этом его серия без голов продлилась до 11 встреч.
28-летний Кузнецов в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.
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