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Безголевая серия Кузнецова достигла 11 матчей. В его активе два гола в 16 встречах

Безголевая серия Кузнецова достигла 11 матчей. В его активе два гола в 16 встречах
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Ши, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд.

Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, проведя на льду 17 минут и 41 секунду. Кузнецов завершил встречу с показателем полезности «+1» и двумя минутами штрафного времени. Евгений набрал очки во втором матче кряду, при этом его серия без голов продлилась до 11 встреч.

28-летний Кузнецов в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.

Кузнецов прервал четырёхматчевую серию без очков, при этом не забив в 10-м матче кряду
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