Беттмэн: рассчитываем, что следующий сезон пройдёт в формате очень близком к нормальному

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о надеждах, что следующий сезон пройдёт в привычном формате.

«Мы надеемся на это, строим наши планы исходя из этого. Мы настроены оптимистично и верим, что сможем начать следующий сезон вовремя. Сейчас уже больше половины клубов проводят домашние матчи со зрителями, пусть с ограничениями на посещаемость. Мы считаем, что это число продолжит расти на фоне успехов в борьбе с пандемией, проведению масштабной вакцинации.

С оптимизмом смотрим на приближение плей-офф, полагая, что количество таких клубов, а также зрителей на трибунах будет и дальше увеличиваться. Мы продолжим реагировать на изменения в ситуации, чтобы успешно завершить регулярный чемпионат и провести плей-офф. И мы с оптимизмом смотрим на следующий сезон, рассчитывая, что он пройдет в формате очень близком к нормальному, если не полностью нормальном.

Мы часто проводим опросы болельщиков, и эти исследования показывают, что две трети из них довольны нашей работой в этом году, и приблизительно столько же считают, что нам стоит вернуться к традиционному формату сезона. С считаю, что это правильно. Болельщики все видят и понимают, некоторые наши шаги в этом уникальном сезоне представляются им очень интересными, но мне кажется более логичным традиционное деление на дивизионы, и эту точку зрения разделяет большинство", — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ в русской версии.