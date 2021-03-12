Сроки проведения драфта НХЛ 2021 года на данный момент остаются неизменными

Сроки проведения драфта НХЛ 2021 года остаются неизменными, хотя лига и профсоюз игроков ведут переговоры о возможном переносе этого мероприятия на более поздний срок. Об этом объявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли. Первый раунд пройдёт 23 июля, остальные шесть — 24-го.

«Это очень непростой вопрос. Тут задействованы многие положения нашего коллективного трудового соглашения, и в связи с этим не так просто принимать какие-либо решения. На данный момент я не могу сказать, что всё окончательно решено. Надеюсь, мы сможем объявить об этом в ближайшее время. С моей точки зрения, больше шансов в пользу того, что драфт 2021 года пройдёт в запланированные сроки, то есть в конце июля.

Сложности для большинства клубов возникают из-за того, что большинство хоккеистов, выходящих на драфт в этом году, в нынешнем сезоне либо не играли вообще, либо провели его в усечённой форме, а скауты сталкивались с очень серьёзными проблемами в плане организации командировок из-за ограничений, введённых в рамках борьбы с пандемией коронавируса», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ в русской версии.